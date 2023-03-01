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Бочкарев обозначил сроки завершения строительства путепровода на Ленинградском шоссе

Араз Салехов
Город
Бочкарев обозначил сроки завершения строительства путепровода на Ленинградском шоссе
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершат строительство нового путепровода на Ленинградском шоссе в 2024 году. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По проекту предстоит построить и реконструировать более пяти километров дорог, возвести путепровод протяженностью 521 метр, эстакаду-съезд и объекты сопутствующей инфраструктуры, — поделился он.

Строительство данного объекта даст возможность увеличить пропускную способность Ленинградского, Международного и Вашутинского шоссе, уточнил заммэра. Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь добавил, что ввод путепровода в эксплуатацию позволит автомобилистам удобнее добираться до аэропорта Шереметьево, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Бочкарев заявил, что специалисты завершили проектирование будущих сооружений через реку Сходню и прилегающих улиц. Строительство проекта планируют завершить в 2026 году.

Открытие движения реконструированному Старорублевскому путепроводу дает возможность автомобилистам вдвое сокращать время в пути. Профильные специалисты Центра организации дорожного движения отметили, что теперь водители могут на 13 минут быстрее доезжать через Кутузовский проспект от станции метро «Деловой центр» до улицы Герасима Курина.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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