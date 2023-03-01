Бочкарев обозначил сроки завершения строительства путепровода на Ленинградском шоссе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершат строительство нового путепровода на Ленинградском шоссе в 2024 году. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По проекту предстоит построить и реконструировать более пяти километров дорог, возвести путепровод протяженностью 521 метр, эстакаду-съезд и объекты сопутствующей инфраструктуры, — поделился он.

Строительство данного объекта даст возможность увеличить пропускную способность Ленинградского, Международного и Вашутинского шоссе, уточнил заммэра. Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь добавил, что ввод путепровода в эксплуатацию позволит автомобилистам удобнее добираться до аэропорта Шереметьево, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Бочкарев заявил, что специалисты завершили проектирование будущих сооружений через реку Сходню и прилегающих улиц. Строительство проекта планируют завершить в 2026 году.

Открытие движения реконструированному Старорублевскому путепроводу дает возможность автомобилистам вдвое сокращать время в пути. Профильные специалисты Центра организации дорожного движения отметили, что теперь водители могут на 13 минут быстрее доезжать через Кутузовский проспект от станции метро «Деловой центр» до улицы Герасима Курина.