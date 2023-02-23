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Старорублевский путепровод в два раза сократил время автомобилистов в пути

Евгений Жуков
Город
Старорублевский путепровод в два раза сократил время автомобилистов в пути
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Старорублевский путепровод вдвое сократил время в пути для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 февраля.

Профильные специалисты Центра организации дорожного движения отметили, что теперь водители могут на 13 минут быстрее доезжать через Кутузовский проспект от станции метро «Деловой центр» до улицы Герасима Курина. Благодаря объекту перепробег машин сократился на данном участке вдвое — с четырех до двух километров.

Путепровод расположен в районе Фили-Давыдково между станцией столичной подземки «Славянский бульвар» и платформой Кунцевская первого маршрута Московского центрального диаметра. Изначально это был двухполосный переезд через железнодорожные пути длиной 80 метров, однако из-за реконструкции протяженность сооружения увеличилась до 240 метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января глава города Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старорублевскому путепроводу. На тот момент, по словам мэра, специалисты выполнили две трети необходимых работ.

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