Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

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Открылось движение по реконструированному Старо-Рублевскому путепроводу через железнодорожные пути Московского центрального диаметра (МЦД-1) и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта. В открытии принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 9 января.

— Продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта...Сегодня мы запускаем путепровод на Старо-Рублевское шоссе с выходом на Кутузовский проспект — важная стройка, которая в последующем позволит уходить с Кутузовского проспекта на Северный дублер, — отметил он.

Глава города уточнил, что на текущий момент специалисты выполнили 2/3 работ. По его словам, все основные работы будут закончены до конца текущего года. Помимо этого, мэр добавил, что две недели назад закончилась реконструкция улицы Барклая со строительством путепровода, а в течение семи-восьми месяцев будет закончена реконструкция улицы Ивана Франко, сообщает РИА Новости.

В конце 2022 года Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. В этот день открылись два корпуса — биотехнологический и центр транспортного инжиниринга.