За год в столице сдадут 80 домов по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В среду, 1 марта, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал о вводе жилья по программе реновации. В прошлом году этот показатель превысил миллион квадратных метров жилья по программе, а в нынешнем планируется построить порядка 1,3 миллиона «квадратов».

— Это порядка 80 домов. Лидерами среди округов по вводу станут: Восточный — 19, Северо-Восточный — 11, Северный — 10 зданий, — озвучил данные Рафик Загрутдинов. — С начала года мы уже ввели 12 жилых домов в различных округах столицы.

Говоря о перспективах, глава департамента отметил, что в следующем году планируется ввести 1,9 миллиона квадратных метров жилой площади. А начиная с 2025 года планка достигнет двух миллионов «квадратов» жилья по программе реновации в год.

— Формируется большой задел для строительства будущих домов, в настоящее время в работе находятся семь миллионов квадратных метров — более 160 объектов, в проектировании — свыше 200 объектов, — сказал он.

С момента старта программы уже переселились или находятся в процессе переселения более 107 тысяч жителей.

— В этом году планируем начать переселение порядка 47 тысяч жителей и передать для новоселов более 60 домов. К концу 2025 года по программе в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей, — заявил Рафик Загрутдинов.

Кроме того, 38 ветхих домов демонтировали с начала года по реновации. Всего с момента старта программы реновации демонтирован 171 дом.

— Всего в этом году планируются к сносу порядка 200 домов, — уточнил Рафик Загрутдинов.

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.