Москва предложила квартиры по реновации более чем 40 тысячам столичных семей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Об этом в среду, 1 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Из них более 36 тысяч семей стали правообладателями квартир в 219 новостройках. Остальные семьи находятся в процессе оформления документов и переезда в новое жилье, — сказал он.

Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что действующая в столице программа реновации дала возможность в 2022 году предоставить новое жилье 37 тысячам горожан. В прошлом году началось переселение 69 новостроек по реновации, напомнил парламентарий. Реализация такой программы ускорилась в 14 районах города.

В минувший вторник, 28 февраля, Гаман рассказал, что свыше 3,5 тысячи очередников улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации. По его словам, очередники, которые вошли в программу реновации, могут получить квартиру вне очереди независимо от года постановки на учет.