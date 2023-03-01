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Адвокат Постанюк рассказал, как подмосковные педагоги могут воспользоваться социальной ипотекой

Ирина Игнатенко
Общество
Адвокат Постанюк рассказал, как подмосковные педагоги могут воспользоваться социальной ипотекой
Фото: Pixabay

Педагоги из Подмосковья могут начинать подавать заявки по программе социальной ипотеки. Адвокат Владимир Постанюк пояснил, что такой кредит предполагает только уплату процентов, без оплаты суммы основного долга.

По словам эксперта, подобная программа дает реальную поддержку и возможность стать обладателем собственного жилья.

Заявитель должен быть не старше 45 лет, а его трудовой договор с учреждением образования должен быть заключен не меньше чем на 10 лет. Важно подтвердить потребность в улучшении жилищных условий.

Педагог может купить жилье в том же населенном пункте, где он работает. Это могут быть как квартиры в новостройках, так и со вторичного рынка. Сумма кредита не ограничена, но заемщик должен оценить свои возможности по выплате процентов, передает МИР 24.

О своем участии в программе рассказал учитель английского языка МБОУ гимназии № 7 города Чехова Александр Фомичев. Педагог отметил, что работает в учебном заведении пятый год. В настоящее время он снимает квартиру, но хотел бы приобрести собственную.

— Увидел, что будет выдано 56 квартир по Московской области, шансы есть, буду пробовать, — отметил он в комментарии РИАМО.

С момента реализации программы материнского капитала более 8,2 миллиона российских семей воспользовались им для улучшения жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России в четверг, 12 января.

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