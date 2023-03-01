Стал известен гонорар Ахеджаковой за выход на сцену «Современника»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За выход на сцену театра «Современник» артистка Лия Ахеджакова получала 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

Как стало известно, актриса до сих пор числится в штате московского театра, ее зарплата составляет 45 тысяч рублей, плюс 20 процентов от оклада за звание народной артистки России.

— Плюс пенсия в размере 60 тысяч рублей, из которых 30 тысяч — московская надбавка за звание народной артистки, — цитирует агентство источник.

Также оставшаяся без ролей в «Современнике» Ахеджакова зарабатывала на антрепризных спектаклях: ей платили 150 тысяч рублей.

В начале февраля московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием Лии Ахеджаковой. На официальном сайте театра появилось сообщение, в котором говорится, что спектакль «Игра в джин», назначенный на 13 и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится.

18 февраля актриса прокомментировала отстранение от спектаклей в «Современнике». По ее словам, подобные перемены по отношению к ней связаны с письмами, которые приходят руководству театра. Лично Ахеджакова их не видела, но уже обратилась к правозащитникам для проверки законности решений об отстранении.