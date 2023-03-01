Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные службы создадут систему пешеходной навигации в парке «Яуза» весной 2023 года

Араз Салехов
Город
Столичные службы создадут систему пешеходной навигации в парке «Яуза» весной 2023 года
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, парк Яуза Карта всех событий

Столичные службы создадут систему пешеходной навигации в парке «Яуза» весной 2023 года. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Все навигационные элементы — домовые и городские указатели, информационные поля — соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц, — говорится в сообщении.

В общей сложности на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

5 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства парка «Яуза» на 2023 год. В этом году, отметил глава города, в парке «Яуза» собираются благоустроить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Так, рабочие обновят существующую инфраструктуру, а также добавят немного разнообразия и уюта. В ходе работ специалисты обновят экотропы, отремонтируют лестницы и летние сцены, проложат новые дорожки.

Благоустройство Москва Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте