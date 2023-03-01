Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, парк Яуза Карта всех событий

Столичные службы создадут систему пешеходной навигации в парке «Яуза» весной 2023 года. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Все навигационные элементы — домовые и городские указатели, информационные поля — соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц, — говорится в сообщении.

В общей сложности на пути к объектам парка появятся около 20 городских указателей и 115 информационных полей, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

5 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства парка «Яуза» на 2023 год. В этом году, отметил глава города, в парке «Яуза» собираются благоустроить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Так, рабочие обновят существующую инфраструктуру, а также добавят немного разнообразия и уюта. В ходе работ специалисты обновят экотропы, отремонтируют лестницы и летние сцены, проложат новые дорожки.