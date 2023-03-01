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Аптеку на севере Москвы поймали на нелегальной продаже лекарств от рака

Степан Жирнов
Происшествия
Аптеку на севере Москвы поймали на нелегальной продаже лекарств от рака
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Сотрудников аптеки, расположенной на севере столицы, уличили в незаконной продаже лекарств от рака, которые должны были выдаваться бесплатно в больнице. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

Сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку дорогого препарата, которого не должно быть в свободной продаже, в аптеке на Ленинградском шоссе, недалеко от станции метро «Сокол». В результате выяснилось, что точка торгует лекарствами, которые еще в 2021 году государство закупило для НМИЦ гематологии.

По данным «Известий», в магазине обнаружилось еще несколько наименований запрещенных для свободной продажи препаратов, которые при закупке предназначались для медицинских учреждений по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как они попали в аптеку на севере столицы.

Другой рейд полицейские устроили в аптеке на юге Москвы. Местные сотрудники нелегально продавали наркозависимым гражданам сильнодействующие вещества.

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