Строительство медицинского корпуса в Коммунарке завершат в этом году

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с4 Карта всех событий

В нынешнем году в Москве введут в эксплуатацию три флагманских центра на территории больниц имени Буянова, Боткина и Филатова, детский корпус и корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке, 12 поликлиник по новому стандарту в различных округах столицы, подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1. Такие данные озвучил в среду, 1 марта, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Уже практически готов детский корпус больницы в Коммунарке, сейчас ведутся пусконаладочные работы и завершается благоустройство, — сказал он.

Также в этом году будет введен в эксплуатацию корпус лучевой терапии на 50 коек.

— Готов монолит здания, строители приступили к отделочным работам, идет устройство фасадов здания, — рассказал глава ведомства.

В этом году строители планируют приступить к сооружению четырех медицинских объектов. Так, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в районе Некрасовка. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована.

Еще три медицинских объекта возведут в рамках программы реновации: это детская поликлиника на 320 посещений в смену в Зеленограде, район Крюково, стоматологическая поликлиника в районе Перово и подстанция скорой помощи на шесть машино-мест в Царицыне.

Заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Денис Лебедев сообщил, что на территории Северо-Западного административного округа в 2023 году завершится капитальный ремонт семи поликлиник.