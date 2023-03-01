Бывший сотрудник столичного МЧС предстанет перед судом за взятки

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Бывший сотрудник МЧС предстанет перед судом за взяточничество. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 марта.

По ее словам, 43-летнего бывшего начальника оперативного отдела Оперативного управления ГУ МЧС России по Москве обвиняют по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере».

По версии следствия, с ноября 2018 года подозреваемый за вознаграждения обеспечивал всем желающим быстрое оформление документов, связанных с пожарной безопасностью торговых объектов.

— Задержали бывшего сотрудника МЧС в ноябре 2021 года при передаче очередной взятки в размере 50 тысяч рублей. Всего за три года мужчина таким образом незаконно заработал более 1,8 миллиона рублей, — рассказывает Нефедова.

По ее словам, в настоящий момент расследование по уголовному делу завершено.

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в Хамовнический районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировала представитель ведомства.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «ВМ», что речь идет о Викторе Самарине. 19 ноября 2021 года Пресненский районный суд отправил подозреваемого под домашний арест.