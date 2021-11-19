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Главу отдела антикризисного управления столичного МЧС заключили под домашний арест

Анастасия Колоскова

Происшествия
Главу отдела антикризисного управления столичного МЧС заключили под домашний арест
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Пресненский районный суд города Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления ГУ МЧС по Москве Виктора Самарина, который обвиняется в получении взятки. Об этом в пятницу, 13 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что избранная мера пресечения будет действовать два месяца — до 18 января 2022 года.

Ранее в правоохранительных органах «ВМ» сообщили, что подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки проходит также коллега Самарина — первый заместитель начальника ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко. Его подозревают в получении взятки за утверждение паспортов антитеррористической безопасности.

В СМИ отмечали, что дела высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС по Москве не связаны между собой.

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