Главу отдела антикризисного управления столичного МЧС заключили под домашний арест
Пресненский районный суд города Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления ГУ МЧС по Москве Виктора Самарина, который обвиняется в получении взятки. Об этом в пятницу, 13 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что избранная мера пресечения будет действовать два месяца — до 18 января 2022 года.
Ранее в правоохранительных органах «ВМ» сообщили, что подозреваемым по уголовному делу о получении крупной взятки проходит также коллега Самарина — первый заместитель начальника ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко. Его подозревают в получении взятки за утверждение паспортов антитеррористической безопасности.
В СМИ отмечали, что дела высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС по Москве не связаны между собой.