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Натуралист Хабургаев оценил опасность заразиться бешенством от диких лис

Ирина Игнатенко
Общество
Натуралист Хабургаев оценил опасность заразиться бешенством от диких лис
Фото: Unsplash

Дикие лисы могут заразить человека бешенством, при этом они редко первыми проявляют агрессию. Об этом рассказал натуралист Александр Хабургаев.

В конце февраля у лис начался брачный сезон, в связи с чем в регионе наблюдается их нашествие. Эксперт подчеркнул, что лисы — одни из переносчиков бешенства.

— Если животное не боится человека, это достаточно тревожный симптом, поэтому не надо позволять себе фамильярностей, стараться подойти поближе и как-то с ней заселфиться, — отметил он в комментарии НСН.

Бешенство передается через слюну, поэтому если лиса укусила человека, нужно срочно обратиться к врачу.

В Петербурге в 2023 году планируют привить об бешенства более 100 тысяч собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы, передает издание «Невские новости».

В 2023 году в столице откроются почти две тысячи временных пунктов вакцинации животных от бешенства. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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