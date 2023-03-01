Собянин поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 марта, поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие». Поздравительное видео опубликовано в личном блоге главы города.

— Около полумиллиона москвичей старшего возраста стали участниками проекта... В скором времени центры московского долголетия будут открыты в каждом районе столицы. Выбирайте занятия по душе, знакомьтесь, общайтесь и творите, — говорится в материале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В таких центрах для москвичей открыты свыше 30 направлений в спортивной, творческой и образовательной сферах. Занятие центра проводят более восьми тысяч профессиональных преподавателей. Участниками проекта могут стать москвичи старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет. Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что с 2019 года в столице открылся 71 центр московского долголетия.

В минувший понедельник, 27 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новые мероприятия «Московского долголетия» привлекут больше горожан старшего поколения и позволят расширить возможности участников проекта. Масштабным событием проекта стали съемки собственного киномюзикла, премьера которого пройдет 1 марта в столичных кинотеатрах.