Один человек погиб в пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Тайнинская улица, 13к2 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошел пожар на первом этаже жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в среду, 1 марта.

По данным ведомства, возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле 17-этажного дома № 13 корпус 2 на улице Тайнинская. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

В ходе тушения были спасены пять человек с расположенных выше этажей. Огонь был ликвидирован в 10:39, через 20 минут после начала пожара.

— В результате происшествия один человек погиб, — резюмировали в ведомстве.

Другой пожар произошел в жилом доме на северо-западе столицы. Горела квартира на 17-этаже дома на улице Генерала Глаголева. Из огня спасли одного человека.