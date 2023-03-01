Один человек погиб в пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
На северо-востоке столицы произошел пожар на первом этаже жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в среду, 1 марта.
По данным ведомства, возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле 17-этажного дома № 13 корпус 2 на улице Тайнинская. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.
В ходе тушения были спасены пять человек с расположенных выше этажей. Огонь был ликвидирован в 10:39, через 20 минут после начала пожара.
— В результате происшествия один человек погиб, — резюмировали в ведомстве.
Другой пожар произошел в жилом доме на северо-западе столицы. Горела квартира на 17-этаже дома на улице Генерала Глаголева. Из огня спасли одного человека.