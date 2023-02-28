Пожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы

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Москва, улица Генерала Глаголева, 7к2 Карта всех событий

На северо-западе столицы произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, горела квартира на 17-м этаже жилого дома № 7, корпус 2, по улице Генерала Глаголева. Огонь был полностью ликвидирован в 11:12. В ходе тушения был спасен один человек.

— В результате пожара никто не пострадал, — резюмировали в ведомстве.

Другой пожар в квартире жилого дома произошел на юге столицы. В результате возгорания на Донбасской улице один человек пострадал. По данному факту Следственный комитет организовал проверку. По предварительным данным, причиной стало неправильное использование газового прибора.