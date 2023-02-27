СК организовал проверку после пожара в квартире на юге Москвы

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Москва, Донбасская улица, 9 Карта всех событий

Следственное управление Следственного комитета России по городу Москве проводит проверку по факту пожара в квартире на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 27 февраля.

— По данному факту столичным Следственным комитетом проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ, — сообщила Иванова.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил использования газового прибора. Иванова подчеркнула, что проживавший в квартире мужчина доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 февраля в квартире на девятом этаже в жилом доме на Донбасской улице. Там огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Из квартиры спасли двух жильцов, в том числе ребенка. В результате пожара пострадал один человек.