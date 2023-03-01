Пенсионер напился и напал на супругу в центре столицы
В квартире жилого дома в центре столицы пенсионер избил свою супругу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 29 февраля.
По ее словам, инцидент произошел накануне вечером в квартире жилого дома на Пресненском Валу. 85-летний мужчина чрезмерно выпил и набросился на супругу с кулаками. Злоумышленник несколько раз ударил пострадавшую, после чего забаррикадировался на кухне.
Крики женщины услышал сосед и вызвал полицию. Прибывший на место происшествия участковый задержал дебошира. В результате инцидента пострадавших нет.
Похожая история произошла на северо-востоке столицы. Пьяный мужчина напал на супругу и избил ее до смерти.