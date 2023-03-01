Около 400 земельных участков выдали в новых поселках для врачей в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Уже около четырехсот земельных участков выдали медицинским работникам в новых поселках для врачей, созданных на территории Московской области. Поселки находятся в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.

Получить бесплатный участок земли могут медики, чей стаж работы по специальности в регионе превысил три года.

Земельные участки предоставляются в поселках с готовой инфраструктурой, подведенными сетями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что в поселках для врачей прокладывают дороги, обустраивают тротуары и готовят все необходимое для жизни, передает «360».

Ранее Воробьев рассказал о строительстве новой поликлиники в Одинцове.