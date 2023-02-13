Воробьев рассказал о строительстве новой поликлиники в Одинцове

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Жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове получит комфортную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий местных жителей. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На территории жилого комплекса проживают 25 000 человек. Один из первостепенных запросов жителей «Гусарской баллады» — новая поликлиника.

Рассматривалось два варианта для размещения нового медучреждения: в центре ЖК или на месте недостроенного здания. Местные жители сообщили, что, по их мнению, целесообразнее сделать поликлинику на месте недостроя, чтобы удобнее было подъезжать к нему.

Губернатор одобрил это предложение. По его словам, в новом медицинском центре врачи смогут принимать по 500 пациентов в сутки. Это будет ультрасовременное медицинское учреждение со всем необходимым оборудованием, передает «360».

В жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцовском городском округе открылся детский сад на 400 мест. Его возвели почти на полгода раньше, чем планировали, передает «Радио 1».

До этого Воробьев поручил восстановить права обманутых дольщиков до конца 2023 года. На сегодняшний день в Московской области осталось 16,3 тысячи дольщиков.