СК возбудил уголовное дело о призывах к терроризму после поста в Telegram

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Москва, бульвар Яна Райниса Карта всех событий

По результатам проверки сообщения в публичном Telegram-канале было возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 марта.

По ее словам, 25-летний подозреваемый еще в апреле 2022 года опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись, в которой призывал подписчиков к организации террористических актов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Злоумышленника задержали. По месту жительства подозреваемого — в квартире на бульваре Яна Райниса — были проведены обыски.

— В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой заключить фигуранта под стражу, — резюмировала Иванова.

Похожая история произошла в Евпатории. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за угрозы российским военным.