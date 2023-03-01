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Незаконную пристройку к магазину демонтировали в районе Соколиная Гора

Евгений Силаев
Город
Незаконную пристройку к магазину демонтировали в районе Соколиная Гора
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Незаконную постройку к торговому центру, расположенную недалеко от станции метро «Семеновская», демонтировали. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В процессе работ специалисты обнаружили объект площадью 28 квадратных метров. Внутри объекта располагались торговые павильоны и точки общепита. В ходе обсуждения выяснилось, что разрешение на строительство не было выдано.

— Вопрос был рассмотрен в судебном порядке. В результате суд признал одноэтажную пристройку объектом самовольного строительства и постановил снести ее, — рассказал Бобров.

Решение суда было приведено в исполнение. Торговому центру вернули первоначальный вид.

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