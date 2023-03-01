Ефимов: Московские предприятия увеличили поставки аккумуляторов в 6,6 раза в 2022 году

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Объем производимых столичными предприятиями аккумуляторов вырос в 6,6 раза по итогам 2022 года. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичные производители электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей активно наращивают выпуск товаров. За прошлый год объем такой продукции, отгруженной заказчикам, увеличился в 6,6 раза, — сказал он.

По словам заммэра, общая сумма изготовленной продукции составила 1,4 миллиарда рублей. В то же время производство электрооборудования выросло на 31,1 процента.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что город продолжит поддержку предпринимателей. Это позволит увеличить производство электрических устройств и аккумуляторных батарей в ближайшее время.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что с октября 2022 года предприниматели на портале поставщиков заключили 18,2 тысячи контрактов с использованием сервиса автоматических ставок. Это позволило заказчикам сэкономить 1,2 миллиарда рублей.