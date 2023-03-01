Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в подмосковном лесу

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вынес из леса крупную партию наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 1 марта.

По ее словам, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков вышли на след 27-летнего жителя Закавказья в результате оперативно-разыскных действий. Подозреваемого в продаже запрещенных веществ задержали в момент, когда он вышел из леса в городе Солнечногорске с двумя подозрительными пакетами и сел в такси.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Машину остановили и осмотрели. За передним пассажирским сиденьем полицейские нашли два пластиковых пакета с неизвестным порошком. Также в телефоне у мужчины обнаружили фотографии и координаты тайника, расположенного в близлежащем лесу. Задержанный рассказал, что забирал содержимое закладок для того, чтобы переслать их почтой в другие города.

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Позже экспертиза показала, что в одной из упаковок находился мефедрон массой более килограмма. Второй пакет все еще находится в лаборатории на исследовании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в столице. Полицейские раскрыли деятельность группы, которая занималась перепродажей запрещенных веществ. Примечательно, что в преступной торговле участвовали отец и сын.