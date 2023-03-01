Появились подробности о пожаре на северо-востоке Москвы, в котором погиб человек

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, Тайнинская улица, 13к2 Карта всех событий

Тело погибшего при пожаре на северо-востоке Москвы человека обнаружили в лифте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 марта.

Также стало известно, что в результате возгорания пострадала женщина.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Нефедова рассказала, что по данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура. Также сотрудники ведомства следят за выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Пожар, о котором идет речь, произошел утром в среду, 1 марта, на первом этаже высотного дома № 13, корпус 2, на улице Тайнинской. Площадь составила 50 квадратных метров. Горели шахта лифта и комната консьержа.