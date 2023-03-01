Свыше 20 коммерческих помещений выставили на городские торги в девяти округах столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Предприниматели и инвесторы смогут поучаствовать в торгах для приобретения 22 помещений небольшого метража в девяти округах столицы. Об этом в среду, 1 марта, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сегодня в девяти округах столицы на торги выставлено для приобретения 22 коммерческих помещения площадью до 50 квадратных метров. Принять участие в торгах могут все желающие, — отметил он.

Наибольшее количество объектов представлено в центре и на севере столицы: здесь доступно по шесть лотов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Щербаков рассказал, что на городские торги выставлено 38 кладовок в зоне подземного паркинга жилого дома в районе Кунцево. По его словам, доступ к кладовкам возможен через места общего пользования.