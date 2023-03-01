Мужчина, избивший своего 92-летнего деда, угрожал полицейским страйкбольной гранатой

Фото: СК РФ

Москва, Кастанаевская улица Карта всех событий

Мужчина, которого задержали накануне за избиение своего 92-летнего деда, угрожал прибывшим полицейским страйкбольной гранатой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 марта.

По ее словам, во вторник, 28 февраля, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли для задержания дебошира в квартиру жилого дома на Кастанаевской улице, мужчина отказался сдаваться и начал угрожать полицейским расправой. При этом в руках нарушитель держал страйкбольную гранату. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— На данный момент со злоумышленником проводятся следственные действия, и скоро ему будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения, — рассказала Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел после того, как 38-летний мужчина избил своего 92-летнего деда, а после и вовсе пригрозил его убить. Мать дебошира вызвала полицию. Примечательно, что из комнаты нарушителя было изъято несколько предметов, внешне схожих с огнестрельным оружием.