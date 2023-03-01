Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на 10 миллиардов долларов

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С начала текущего года состояние богатейших россиян увеличилось более чем на 10,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

По их данным, с начала 2023 года в наибольшей степени увеличили состояние бизнесмен Вагит Алекперов — он заработал 2,43 миллиарда долларов, его состояние достигло 17,8 миллиарда. На 1,54 миллиарда долларов разбогател основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, теперь его состояние составляет 20,2 миллиарда.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на 905 миллионов долларов, теперь оно составляет 20,8 миллиарда. Как сообщает Bloomberg, индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

В апреле 2022 года Алекперов покинул пост главы «Лукойла». В компании добавили, что Алекперов не являлся контролирующим акционером ПАО, так как владел 3,12 процента акций «Лукойла» и обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43 процента акций нефтедобытчика.