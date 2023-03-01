Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на 10 миллиардов долларов

Араз Салехов
Общество
Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на 10 миллиардов долларов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала текущего года состояние богатейших россиян увеличилось более чем на 10,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

По их данным, с начала 2023 года в наибольшей степени увеличили состояние бизнесмен Вагит Алекперов — он заработал 2,43 миллиарда долларов, его состояние достигло 17,8 миллиарда. На 1,54 миллиарда долларов разбогател основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, теперь его состояние составляет 20,2 миллиарда.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на 905 миллионов долларов, теперь оно составляет 20,8 миллиарда. Как сообщает Bloomberg, индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

В апреле 2022 года Алекперов покинул пост главы «Лукойла». В компании добавили, что Алекперов не являлся контролирующим акционером ПАО, так как владел 3,12 процента акций «Лукойла» и обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43 процента акций нефтедобытчика.

Статистика миллиардер Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте