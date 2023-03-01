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Врач Устинов пояснил, почему с возрастом иммунитет становится хуже

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Устинов пояснил, почему с возрастом иммунитет становится хуже
Фото: Pixabay

Врач-иммунолог, врач-аллерголог Александр Устинов рассказал, как меняется иммунитет с возрастом.

По словам эксперта, после 55–60 лет у большинства людей наблюдается постепенное прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер. Он затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы: стволовые клетки и образующиеся из них лимфоциты. Врач пояснил, что снижение стволовых клеток является основной причиной снижения иммунного ответа у пожилых.

Устинов отметил, что поддержать иммунитет в пожилом возрасте можно при помощи физической активности на свежем воздухе, правильного питания, приема поливитаминных комплексов, передает aif.ru.

В апреле 2023 года жители России могут столкнуться с локальными вспышками гриппа B. Об этом заявил врач Андрей Рябков. Из-за пандемии COVID-19 у людей не успел сформироваться естественный иммунитет к гриппу, передает Царьград.

Для поддержания иммунитета нужно восполнить дефицит ряда витаминов и минералов, прежде всего цинка и селена. Диетолог, терапевт Наталья Артемьева сообщила, какие витамины необходимо принимать для улучшения иммунитета.

Здоровье Врачи Иммунитет
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