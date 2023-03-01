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В Петербурге выросло число обследований на ВИЧ

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге выросло число обследований на ВИЧ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За 12 месяцев прошлого года в Санкт-Петербурге всего выявлено 2558 случаев ВИЧ-инфекции, среди них 1368 – жители города, 863 иногородние и 52 – лица без определенного места жительства. Об этом рассказала главный врач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова.

По ее словам, выявляемость ВИЧ стабилизировалась около пяти лет назад. Ежегодно выявляется 1300-1400 новых случаев ВИЧ-инфекции среди постоянных жителей города. Число обследований на ВИЧ каждый год тоже увеличивается.

Виноградова отметила, что Петербург не входит в число лидеров по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Она также напомнила, что тест на ВИЧ можно сдать анонимно и бесплатно, передает газета «Петербургский дневник».

В конце февраля в мире зарегистрировали пятый случай полного излечения от ВИЧ. Имя пациента не раскрывается, известно только, что это 53-летний мужчина, передает ФАН.

Врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Беляева заявила, что в Москве уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих городах в Европе.

СПИД ВИЧ Санкт-Петербург
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