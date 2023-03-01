Умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира по футболу

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Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает агентство Europe1 со ссылкой на его семью.

Фонтен является рекордсменом по числу забитых мячей на одном чемпионате мира. На мундиале 1958 года в Швеции ему удалось поразить ворота соперников 13 раз, благодаря чему сборная Франции завоевала бронзовую награду. Спустя 56 лет Фонтен получил «Золотую бутсу» за свой рекорд.

За семь лет выступлений за национальную команду француз сыграл в 21 матче и забил 30 мячей. Футболист сделал за сборную три хет-трика и один покер. Последний матч за национальную команду был сыгран 11 декабря 1960 года с Болгарией, завершившийся разгромной победой французов со счетом 3:0.

Футболисту в сезоне 1957/1958 удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции. За 26 матчей он отличился 34 раза. Он известен по выступлениям за французские «Ниццу» и «Реймс», а также за марокканскую «Касабланку».

После завершения карьеры Фонтен работал наставником сборной Франции и Марокко. Кроме того, он тренировал французские «Пари Сен-Жермен», «Тулузу» и «Баньер-де-Люшон».