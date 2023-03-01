Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира по футболу

Никита Худяков
Спорт
Умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира по футболу
Фото: imago/PanoramiC

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает агентство Europe1 со ссылкой на его семью.

Фонтен является рекордсменом по числу забитых мячей на одном чемпионате мира. На мундиале 1958 года в Швеции ему удалось поразить ворота соперников 13 раз, благодаря чему сборная Франции завоевала бронзовую награду. Спустя 56 лет Фонтен получил «Золотую бутсу» за свой рекорд.

За семь лет выступлений за национальную команду француз сыграл в 21 матче и забил 30 мячей. Футболист сделал за сборную три хет-трика и один покер. Последний матч за национальную команду был сыгран 11 декабря 1960 года с Болгарией, завершившийся разгромной победой французов со счетом 3:0.

Футболисту в сезоне 1957/1958 удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции. За 26 матчей он отличился 34 раза. Он известен по выступлениям за французские «Ниццу» и «Реймс», а также за марокканскую «Касабланку».

После завершения карьеры Фонтен работал наставником сборной Франции и Марокко. Кроме того, он тренировал французские «Пари Сен-Жермен», «Тулузу» и «Баньер-де-Люшон».

Футбол Франция Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте