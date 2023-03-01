Жителя Подмосковья отправили в колонию строгого режима за аварию с полицейскими машинами

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Московская область, Талдомский городской округ, рабочий посёлок Вербилки, Дмитровский проезд Карта всех событий

Жителя Подмосковья приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима за то, что он умышленно врезался в несколько полицейских машин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 1 марта.

По ее словам, преступление произошло в мае прошлого года на Дмитровском проезде в поселке Вербилки. Пьяный 35-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, проигнорировал требования полицейских об остановке. Вместо этого он попытался скрыться и несколько раз врезался в патрульную машину.

После во время погони он врезался в еще два автомобиля полиции. Затем его машину заблокировали, а пьяного лихача задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

— Талдомский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Помимо этого, осужденный выплатит в пользу МВД 364 тысячи рублей за нанесенный ущерб, — заключила Петрова.

Другого агрессивного лихача осудили на пять лет лишения свободы. Во время проверки документов сотрудником ГИБДД злоумышленник зажал руку инспектора оконным стеклом автомобиля и попытался протащить того за машиной.