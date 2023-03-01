Полицейского из Омской области, который случайно застрелил своего коллегу, уволят из органов

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудник полиции из Омской области, который случайно убил своего коллегу выстрелом из табельного оружия в живот, уволят из органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД России в среду, 1 марта.

По данным ведомства, такое решение было принято после проведения служебной проверки. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители и сотрудники, отвечавшие за служебную подготовку.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 27 февраля в 23:00 по местному времени на улице Петра Ильичева в городе Калачинске Омской области. Во время патрулирования местности сотрудник ППС случайно выстрелил напарнику в живот из пистолета. Пострадавшего госпитализировали. Уже в медицинском учреждении мужчина скончался от полученных травм.