Онколог Беджанян рассказал о профилактике рака кишечника

Фото: Pixabay

Хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян рассказал, как снизить риск развития рака кишечника.

Врач посоветовал отказаться от курения и употребления алкоголя, соблюдать режим сна, следить за физической активностью.

Также нужно позаботиться о рационе. Овощи, фрукты, клетчатка обладают протективным (защитным) действием, они улучшают работу кишечника, нормализуют консистенцию кишечного содержимого и моторику. При этом стоит снизить употребление красного мяса.

Также не стоит забывать о медицинских обследованиях, начиная с 45 лет. Это может быть колоноскопия (каждые 10 лет), гибкая ректороманоскопия (каждые 5-10 лет), передает aif.ru.

Ранее врач-гинеколог Анна Аникеева рассказала, что одной из самых частых болезней, которые встречаются у женщин, является рак шейки матки, передает Nation News.

Онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев в свою очередь рассказал, что для снижения риска возникновения рака легких человеку стоит бросить курить.