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Приметы и советы

Онколог Астраханцев рассказал, как снизить риск возникновения рака легкого

Араз Салехов
Общество
Онколог Астраханцев рассказал, как снизить риск возникновения рака легкого
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для снижения риска возникновения рака легких человеку стоит бросить курить. Об этом заявил онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев.

— В группу высокого риска в первую очередь входят курильщики, а также люди, работающие на производстве асбеста, лакокрасочных материалов, на угольных шахтах. Среднестатистический больной раком легкого — это курящий мужчина в возрасте примерно 50—60 лет, — поделился он.

По его словам, разные исследования показали, что риск развития раковых заболеваний у курильщиков в 10—12 раз выше, чем у некурящих людей. В связи с этим Астраханцев рекомендовал курильщикам делать флюорографию или рентгенографию раз в год, сообщает RT.

Врач-терапевт Надежда Лапа в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что от курения вейпа можно умереть. По ее словам, в курительных жидкостях, которыми наполняют электронные сигареты, высокое содержание химикатов и ароматизаторов. При их вдыхании может происходить воспаление и повреждение бронхов и легочной ткани.

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