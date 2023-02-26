Онколог Астраханцев рассказал, как снизить риск возникновения рака легкого
Для снижения риска возникновения рака легких человеку стоит бросить курить. Об этом заявил онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев.
— В группу высокого риска в первую очередь входят курильщики, а также люди, работающие на производстве асбеста, лакокрасочных материалов, на угольных шахтах. Среднестатистический больной раком легкого — это курящий мужчина в возрасте примерно 50—60 лет, — поделился он.
По его словам, разные исследования показали, что риск развития раковых заболеваний у курильщиков в 10—12 раз выше, чем у некурящих людей. В связи с этим Астраханцев рекомендовал курильщикам делать флюорографию или рентгенографию раз в год, сообщает RT.
Врач-терапевт Надежда Лапа в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что от курения вейпа можно умереть. По ее словам, в курительных жидкостях, которыми наполняют электронные сигареты, высокое содержание химикатов и ароматизаторов. При их вдыхании может происходить воспаление и повреждение бронхов и легочной ткани.