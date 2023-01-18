Терапевт Лапа рассказала, когда при курении вейпа можно умереть

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В курительных жидкостях, которыми наполняют электронные сигареты, высокое содержание химикатов и ароматизаторов. При их вдыхании может происходить воспаление и повреждение бронхов и легочной ткани. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Надежда Лапа.

По ее словам, полноценное влияние ароматизаторов и других токсических веществ в электронных сигаретах на организм человека до конца не изучено.

— Следовательно, вейпер ставит «эксперимент» над самим собой. Кроме того, жидкости могут стать причиной аллергических реакций, если в них или во вдыхаемом дыме будут содержаться аллергены, — уточнила Лапа.

Проявиться аллергическая реакция может зудом, незначительным покраснением и припухлостью кожи в областях, попавших в зону воздействия выдыхаемого пара. Также может возникнуть раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта и ноздрей, сопровождающиеся отечностью, рассказала врач.

— При сильной аллергической реакции не исключен и летальный исход из-за анафилактического шока, — заключила терапевт.

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