Полицейские в Подмосковье задержали торговцев сильнодействующими веществами

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно торговала сильнодействующими веществами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 1 марта.

По ее словам, преступники сбывали крупные партии запрещенных веществ через интернет-магазины, организованные в одном из популярных мессенджеров. Заказы они отправляли через почту по всей территории России.

Деятельность группы пресекли сотрудники уголовного розыска совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков Московской области.

Личности подозреваемых установили и сразу после очередной отправки товара злоумышленников задержали. Ими оказались двое жителей городского округа Ивантеевка.

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В жилищах задержанных провели обыски, в ходе которых были обнаружены более трех с половиной тысяч упаковок и 500 флаконов с сильнодействующими медицинскими препаратами. Помимо этого, из почтовых отделений изъяли более 100 посылок, которые еще не были отправлены адресатам. Суммарно правоохранители изъяли более 23 килограммов запрещенных к свободной продаже веществ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Фигурантов заключили под стражу.

Другая история, связанная с медицинскими препаратами, произошла на севере столицы. Аптеку у метро «Сокол» уличили в незаконной продаже лекарств от рака, которые должны были бесплатно выдавать в медицинских учреждениях.