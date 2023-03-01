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Один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы
Москва, Волгоградский проспект, 32к2 Карта всех событий
На юго-востоке столицы произошел пожар в пристройке к административному зданию. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в среду, 1 марта.
По данным ведомства, пожар произошел в одноэтажном кирпичном доме № 32, корпус 2, на Волгоградском проспекте. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.
— Возгорание ликвидировано. В результате произошедшего погиб один человек, — резюмировали в ведомстве.
Другой пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Горел первый этаж многоквартирного дома. В результате один человек погиб и еще один пострадал.
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