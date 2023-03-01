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Военный эксперт Гундаров рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска

Игорь Синельников
Евгений Жуков

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Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
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Военный эксперт Гундаров рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска.

По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку Артемовск стал определенным символом.

— Символ того, что если украинцы отступят, то это означает, что Украина проигрывает. Может измениться отношение к (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому со стороны Запада и его спонсоров, — подчеркнул Гундаров.

Он также добавил, что у ВСУ на сегодняшний день остается только один путь для отступления. В том случае, продолжил Гундаров, если российской армии удастся перерезать этот маршрут, то противнику «придется отступать по чистому полю».

При этом не до конца ясно, как ВСУ удастся это осуществить, ведь данный коридор будет находиться под перекрестным огнем ВС РФ как с юга, так и с севера. Поэтому, скорее всего, это будет «второй Мариуполь», а украинцы будут биться «до последнего дня», резюмировал эксперт.

Гундаров в разговоре с «ВМ» также назвал цели, которые поставлены ВС РФ на Артемовском направлении.

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