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«Символ того, что Киев проигрывает»: почему Артемовск так важен для России и Украины

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Политика
«Символ того, что Киев проигрывает»: почему Артемовск так важен для России и Украины
Фото: Минобороны РФ

Советник президента Украины Александр Роднянский 1 марта заявил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска, потому что в Киеве «не хотят напрасно жертвовать военнослужащими». При этом накануне агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что таким образом украинские власти готовят общественное мнение к данному решению. Взятие Артемовска станет для России «шагом к установлению контроля над всем Донбассом», говорится в публикации. О том, что будет, если ВСУ оставят Артемовск, какое стратегическое значение имеет город и какие поставлены цели, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

Какие поставлены цели

По его словам, Артемовска как города уже не существует, и главной целью теперь является исключительно истощение ВСУ.

— Там все разрушено, за исключением подвалов завода шампанских вин и военного командного пункта. Там сейчас идет битва на истощение. Наша задача — именно истощение Вооруженных сил Украины. Другой цели уже просто нет, — пояснил Гундаров.

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Артемовск со стратегической точки зрения не так уж важен, так как был полностью разрушен артиллерийскими обстрелами, но «сдавать его российским войскам Киев не намерен».

Как отметил собеседник «ВМ», Артемовск уже не представляет большого интереса и как пункт для снабжения украинских войск оружием. Город отрезан от остальной территории, занятой украинскими войсками, подчеркнул Гундаров.

— Для нас взятие Артемовска, по сути, ничего не означает, кроме того, что город возьмет не армия или морская пехота, а ЧВК «Вагнер». Стратегического значения для нас здесь нет, — добавил специалист.

Могут ли отступить ВСУ

У украинских войск практически не осталось возможностей отступать из Артемовска, считает военный эксперт.

— У ВСУ остается только один путь для отступления, одна дорога. Если мы эту дорогу перережем, то им придется отступать по чистому полю. Как ВСУ это смогут сделать, я не могу представить, потому что этот коридор будет находиться под нашим перекрестным огнем и с юга, и с севера. Вот поэтому, скорее всего, это будет второй Мариуполь, и они будут биться до последнего дня, — предположил Гундаров.

По мнению специалиста, после окончательного окружения Артемовска российским войскам понадобится не менее двух недель, чтобы взять город под контроль. Однако многое будет зависеть от упорства украинских войск и запасов продовольствия. При этом украинцы отступят на подготовленные позиции, поэтому нельзя сказать, что после взятия Артемовска российские войска быстро освободят всю территорию ДНР — на это еще понадобится время, уверен Гундаров.

Какими будут последствия

Потеря Артемовска грозит Украине репутационными потерями, подчеркнул эксперт.

— Артемовск — уже просто символ. Символ того, что если украинцы отступят, то это будет означать, что Украина проигрывает. Может измениться отношение к Зеленскому со стороны Запада и его спонсоров, — заключил Гундаров.

В минувший понедельник, 28 февраля, командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о тяжелой для украинской армии ситуации по всем направлениям около Артемовска. Он сообщил, что украинские войска не имеют необходимого для наступления количества вооружений.

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