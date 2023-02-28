Командир ВСУ «Мадьяр» рассказал о сложной для Киева ситуации в районе Артемовска

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Командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил о тяжелой для украинской армии ситуации по всем направлениям около Артемовска.

— Тяжело по всем без исключения направлениям Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»). Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений, — цитирует украинского военного издание «Страна.ua».

Также он сообщил, что Вооруженные силы Украины не имеют в Артемовске необходимого для наступления количества вооружений, передает РИА Новости.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обстановка на Артемовском направлении остается постоянно сложной.

Российская армия держит под огневым контролем практически все подъезды к Артемовску. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, при этом Вооруженные силы Украины продолжают переброску резервов на данное направление.

До этого Пушилин сообщил, что украинские войска могут попасть в окружение российской армии в Артемовске. По его словам, продвижение российских войск создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».