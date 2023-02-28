Зеленский назвал ситуацию на Артемовском направлении сложной

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Обстановка на Артемовском направлении остается постоянно сложной. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием. На Артемовском направлении ситуация становится постоянно сложной, — сказал он в своем вечернем обращении в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Российская армия держит под огневым контролем практически все подъезды к Артемовску. Об этом 27 февраля сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, при этом Вооруженные силы Украины продолжают переброску резервов на данное направление.

До этого Пушилин сообщил, что украинские войска могут попасть в окружение российской армии в Артемовске. По его словам, продвижение российских войск создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

25 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.