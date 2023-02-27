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Пушилин: Удобные обстоятельства для взятия ВСУ в кольцо появились под Артемовском

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: Удобные обстоятельства для взятия ВСУ в кольцо появились под Артемовском
Фото: er.ru

Украинские войска могут попасть в окружение российских войск в Артемовске. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

— За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это Артемовское направление, которое находится в центре внимания сейчас, — отметил он.

По его словам, продвижение российских войск создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

В минувшую субботу, 25 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

Украинские войска подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске с целью замедлить продвижение армии России. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов.

Каких политических и эпидемиологических последствий стоит ожидать от случившегося, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов. По мнению эколога Романа Пукалова, ситуация с подрывом дамбы в населенном пункте будет иметь тяжелые последствия для граждан.

Украина Армия Денис Пушилин Россия
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