Пушилин: Российские силы держат под огневым контролем почти все дороги в Артемовск

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Российская армия держит под огневым контролем практически все подъезды к Артемовску. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Практически все дороги находятся по крайней мере под огневым контролем, — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, при этом Вооруженные силы Украины продолжают переброску резервов на данное направление.

До этого Пушилин сообщил, что украинские войска могут попасть в окружение российской армии в Артемовске. По его словам, продвижение российских войск создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

25 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

ВСУ подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске с целью замедлить продвижение армии РФ. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов.