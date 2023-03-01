На Украине допустили, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска

Фото: gur.gov.ua

Украинские войска могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве не хотят напрасно жертвовать военнослужащими. Об этом в среду, 1 марта, заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский.

— Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город. Но если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так, — передает его слова РИА Новости.

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карты, из которой следует, что Украина контролирует только западные пригороды Артемовска и сам город. На карте видно, что почти всю территорию вокруг населенного пункта занимают ВС России.

Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставить город Артемовск, чтобы сохранить ресурсы. Об этом сообщило 28 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. В статье сказано, что в последние недели украинские власти стали допускать возможность сдачи этого населенного пункта.