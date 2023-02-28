Илон Маск заявил, что Артемовск почти окружен

Фото: NASA/Bill Ingalls

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал данные карты, из которых следует, что Украина контролирует только западные пригороды Артемовска и сам город.

— Почти окружен, — написал в Twitter миллиардер.

На карте, которую прокомментировал Маск, видно, что практически всю территорию вокруг города занимает российская армия.

Телеканал CNN со ссылкой на украинских военных сообщил, что ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем заявляют в Киеве. По информации канала, положение ВСУ на всех направлениях крайне тяжелое.

25 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Сам город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

ВСУ подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске с целью замедлить продвижение армии РФ. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов.