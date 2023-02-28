CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже сообщений из Киева

Фото: Минобороны РФ

Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем заявляют официальные власти Украины. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

— Ситуация в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально, — говорится в публикации.

По информации канала, положение ВСУ на всех направлениях крайне тяжелое. Особенно четко это проявляется на северном. Другой украинский солдат назвал боевые действия под Артемовском «адом», передает CNN.

25 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Сам город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

ВСУ подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске с целью замедлить продвижение армии РФ. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов.