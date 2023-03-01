Bloomberg: Украинская армия будет вынуждена оставить Артемовск

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставить город Артемовск, чтобы сохранить ресурсы. Об этом сообщило во вторник, 28 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

В статье сказано, что в последние недели украинские власти стали допускать возможность сдачи этого населенного пункта. Хотя 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отступления из Артемовска никогда не будет. Но через три недели уже допускал такое развитие событий. При этом в Киеве называют ситуацию крайне напряженной.

Агентство Bloomberg полагает, что таким образом украинские власти готовят общественное мнение к такому решению.

Взятие Артемовска станет для России шагом к установлению контроля над всем Донбассом, отмечается в публикации.

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карты, из которых следует, что Украина контролирует только западные пригороды Артемовска и сам город. На карте видно, что почти всю территорию вокруг населенного пункта занимает ВС России.