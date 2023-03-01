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Трейлер «Питер Пэна и Венди» от Disney получил более 100 тысяч дизлайков

Евгений Белоусов
Общество
Трейлер «Питер Пэна и Венди» от Disney получил более 100 тысяч дизлайков
Фото: Питер Пэн и Венди, 2023

Накануне Disney опубликовал трейлер своего нового фильма «Питер Пэн и Венди», который должен стать переосмыслением классического мультфильма студии 1953 года. Однако пользователи интернета восприняли трейлер резко в штыки.

Новая картина выйдет на стриминговом сервисе компании Disney+ 28 апреля этого года. Несмотря на то, что на большие экраны новый «Питер Пэн» не выйдет, его трейлер все равно собрал больше 100 тысяч дизлайков. Так, на 15:38 по московскому времени трейлер собрал уже 126 тысяч негативных оценок против 24 тысяч положительных.

В предстоящем фильме Дэвида Лоури роль Питера Пэна исполнит Александр Молони, а Венди — Эвер Андерсон. Также роль главного соперника Пэна Капитана Крюка исполнит Джуд Лоу.

9 февраля генеральный директор Disney Роберт Айгер анонсировал продолжение «Истории игрушек» и «Холодного сердца». Предыдущие части мультфильмов стали одними из самых кассовых в истории. Так, «Холодное сердце — 2» собрало 1,45 миллиарда долларов в мировом прокате, а «История игрушек — 4» — около 1,1 миллиарда.

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