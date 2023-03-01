Появилось видео с места пожара на юго-востоке Москвы
Появилось видео с места пожара на юго-востоке города, в котором погиб человек. Его опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 1 марта.
При этом руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова сообщила, что по факту гибели человека проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Лефортовская межрайонная прокуратура.
— Сотрудники ведомства следят за выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего, — отметила Нефедова.
Также Нефедова сообщила, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов прибыл Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.
Трагедия, о которой идет речь, произошла в одноэтажном кирпичном доме № 32, корпус 2, на Волгоградском проспекте. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате погиб один человек.