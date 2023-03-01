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Появилось видео с места пожара на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с места пожара на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Волгоградский проспект, 32к2 Карта всех событий

Появилось видео с места пожара на юго-востоке города, в котором погиб человек. Его опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 1 марта.

При этом руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова сообщила, что по факту гибели человека проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Лефортовская межрайонная прокуратура.

— Сотрудники ведомства следят за выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего, — отметила Нефедова.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Также Нефедова сообщила, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов прибыл Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в одноэтажном кирпичном доме № 32, корпус 2, на Волгоградском проспекте. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате погиб один человек.

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